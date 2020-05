Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2020 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 6 MAGGIO 2020 ORE 19.05 GINA PANDOLFO

SU VIA PRENESTINA PER UN INCIDENTE VERIFICATOSI ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRENOVA, CODE NELLE DUE DIREZIONI

SIAMO ENTRATI NELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19

SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO

LE METROPOLITANE SONO ATTIVE TUTTI I GIORNI DALLE ORE 05.30 ALLE 23.30

SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA RICORDIAMO CHE IL SERVIZIO, NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA TERMINA ALLE ORE 21 PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA LE METRO “B” E “C” AL COLOSSEO.

ANCHE SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, IL SERVIZIO TERMINA ALLE ORE 21 NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA, IN QUESTO CASO PER I LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA LINEA.

SULLE TRATTE INTERROTTE, DALLE 21 A FINE SERVIZIO SONO ATTIVE LE LINEE BUS SOSTITUTIVE

PER QUANTO RIGUARDA LA RETE BUS, RESTA SOSPESO IL SERVIZIO NOTTURNO

RICORDIAMO CHE TUTTI GLI SPOSTAMENTI SONO VIETATI IN PRESENZA DI FEBBRE SUPERIORE A 37,5 GRADI CENTIGRADI

SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ, E’ POSSIBILE L’INCONTRO CON I CONGIUNTI.

RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE LAZIO SE NON PER LE CONSUETE E REALI ESIGENZE

MENTRE, È CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA ANCHE SE IN ALTRA REGIONE

