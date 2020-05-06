Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 6 MAGGIO 2020 ORE 19.35 GINA PANDOLFO
BUONASERA BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUL RACCORDO ANULARE CHIUSA TEMPORANEAMENTE LA COMPLANARE INTERNA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
CI SPOSTIAMO SULLA PRENESTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE IN PROSSIMITA’ DI VIA DI TORRENOVA, NELLE DUE DIREZIONI
IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL1 ORTE-ROMA LA CIRCOLAZIONE E’ ANCORA RALLENTATA PROSEGUE L’INTERVENTO DEI TECNICI PER RIPRISTINARE LA PIENA POTENZIALITA’ DELL’INFRASTRUTTURA FRA CIVITA CASTELLANA E STIMIGLIANO
STIMATI RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
PARLIAMO DI LAVORI,
SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SOTTOVIA A CURA DI ASTRAL SPA E OPERE DI RACCORDO ALLA VIABILITÀ, E’ ATTIVA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA CON SENSO UNICO ALTERNATO DAL KM 27+300 AL KM 28+300
CON LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ DI 30 KM ORARI
IL TERMINE DEI LAVORI E’ PREVISTO PER IL 19 GIUGNO
SIAMO ENTRATI NELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19
RICORDIAMO CHE SONO VIETATI TUTTI GLI SPOSTAMENTI IN PRESENZA DI FEBBRE SUPERIORE A 37,5 GRADI CENTIGRADI
CONSENTITI SOLO GLI SPOSTAMENTI PER COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ, E’ POSSIBILE L’INCONTRO CON I CONGIUNTI.
RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE LAZIO SE NON PER LE CONSUETE E REALI ESIGENZE
MENTRE, È CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA ANCHE SE IN ALTRA REGIONE
PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral