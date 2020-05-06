Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2020 ore 20:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 6 MAGGIO 2020 ORE 20.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUL RACCORDO ANULARE E’ STATA RIAPERTA LA COMPLANARE, CHIUSA IN PRECEDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
LE ALTRE NOTIZIE
TRASPORTO FERROVIARIO-ALTA VELOCITA’
FINO AL 14 MAGGIO LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA SULLA LINEA ROMA-NAPOLI, I TRENI PERCORRONO LE LINEE CONVENZIONALI CON MAGGIORI TEMPI DI VIAGGIO STIMATI FINO A 60 MINUTI
ANCORA TRASPORTO FERROVIARIO
NELLA STAZIONE DI ROMA TERMINI PROSEGUIRANNO NELLE GIORNATE DEL 9, 10, 16, 17 MAGGIO E DEL 13 GIUGNO, I LAVORI DI SVILUPPO INFRASTRUTTURALE,
GLI INTERVENTI COMPORTANO VARIAZIONI PER I TRENI A LUNGA PERCORRENZA E REGIONALI
LA NOTIZIA IN DETTAGLIO COME SEMPRE SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA TRASPORTO PUBBLICO
CAMBIAMO ARGOMENTO:
I LAVORI SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SOTTOVIA E OPERE DI RACCORDO ALLA VIABILITÀ A CURA DI ASTRAL SPA, E’ ATTIVA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA CON SENSO UNICO ALTERNATO DAL KM 27+300 AL KM 28+300
CON LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ DI 30 KM ORARI
IL TERMINE DEI LAVORI E’ PREVISTO PER IL 19 GIUGNO
INFINE, RICORDIAMO SIAMO ENTRATI NELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19
VIETATI TUTTI GLI SPOSTAMENTI IN PRESENZA DI FEBBRE SUPERIORE A 37,5 GRADI CENTIGRADI
CONSENTITI SOLO GLI SPOSTAMENTI PER COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ, E’ POSSIBILE L’INCONTRO CON I CONGIUNTI.
RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE LAZIO SE NON PER LE CONSUETE E REALI ESIGENZE MENTRE, È POSSIBILE RIENTRARE PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA ANCHE SE IN ALTRA REGIONE
SIAMO GIUNTI AL TERMINE, GRAZIE PER L’ATTENZIONE.
ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, VI AUGURA BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA
Servizio fornito da Astral