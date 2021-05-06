Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2021 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 6 MAGGIO 2021 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
NUOVI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO LUNGO LA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO, IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE CI SONO CODE IN ENTRATA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; RIGUARDO ALLE CONSOLARI TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E VIA DUE PONTI VERSO IL RACCORDO, SU QUESTO TRATTO SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE; IN USCITA DALLA CITTA’ INCOLONNAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA, E SEMPRE VERSO OSTIA SULLA VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, TRA VIA PORTUENSE E IL PONTE DI TOR BOACCIANA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral