Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2021 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 6 MAGGIO 2021 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

IL TRAFFICO E’ RIENTRATO NELLA NORMA LUNGO LA RETE VIARIA;

PERMANGONO CODE SU ALCUNE ARTERIE IN USCITA DALLA CITTA’, NEL DETTAGLIO SULLA VIA APPIA, TRA VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE DI ALBANO, SU QUESTO TRATTO SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE; PERMANE TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.

PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA REGIONALE DI FIUGGI, A SEGUITO DI UNA FRANA SONO IN CORSO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A CURA DI ASTRAL SPA ALL’ALTEZZA DEL KM 64 CIRCA NEL COMUNE DI CAVE; SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA CON SENSO UNICO ALTERNATO, SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIOEN ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

E CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDANDO CHE E’ STATO RIMODULATO L’ORARIO POMERIDIANO DELLE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ E ATAC. IL SERVIZIO E’ ATTIVO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 14:30 ALLE 17:30 E NON PIU’ DALLE 16.00 ALLE 19.00; RESTANO INVARIATE LE FASCE ORARIE DEL MATTINO, DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 7:00 ALLE 10:00.

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA

Servizio fornito da Astral