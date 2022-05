Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2022 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 6 MAGGIO 2022 13:20 MARCO CILUFFO

PRESTARE ATTENZIONE

SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA FIRENZE

AL MOMENTO TRAFFICO BLOCCATO A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTO UN MEZZO PESANTE

CON VERSAMENTO DEL CARICO NELLE DUE CARREGGIATE

SIAMO ALL’ALTEZZA SVINCOLO PONZANO ROMANO

USCITA OBBLIGATORIA A PONZANO ROMANO

CON RIPERCUSSIONE ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA

IN DIREZIONE DI FIRENZE A CAUSA DEI MATERIALI DISPERSI

SULLA CARREGGIATA DOVE AL MOMENTO SI CIRCOLA

SOLO SU DUE CORSIE DI MARCIA

SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO ANULARE

ABBIAMO CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA IN ESTERNA.

IN INTERNA CODE ALTEZZA LABARO E PIU’ AVANTI SI RALLENTA TRA NOMENTANA E SVINCOLO CON LA ROMA TERAMO

PERMANGONO I DISAGI SULLA PONTINA SI STA IN CODA PER LAVORI IN CORSO TRA CASTEL ROMANO E TOR DE CENCI IN ENTRAMBI I SENSI

INFINE IL TRASPORTO MARITTIMO

A CAUSA DI CONDIZIONI METEO AVVERSE

OGGI NON VERRANNO EFFETTUATE LE SEGUENTI CORSE LAZIOMAR

PONZA TERRACINA DELLE 17.00 E FORMIA VENTOTENE DELLE 18.00

