Quantcast

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2022 ore 15:30

di - 06 Maggio 2022 - 15:30

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 6 MAGGIO 2022 13:20 MARCO CILUFFO
    BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    PRESTARE ATTENZIONE
    SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA FIRENZE
    AL MOMENTO TRAFFICO BLOCCATO A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTO UN MEZZO PESANTE
    CON VERSAMENTO DEL CARICO NELLE DUE CARREGGIATE
    SIAMO ALL’ALTEZZA SVINCOLO PONZANO ROMANO
    USCITA OBBLIGATORIA A PONZANO ROMANO
    CON RIPERCUSSIONE ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA
    IN DIREZIONE DI FIRENZE A CAUSA DEI MATERIALI DISPERSI
    SULLA CARREGGIATA DOVE AL MOMENTO SI CIRCOLA
    SOLO SU DUE CORSIE DI MARCIA
    SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO ANULARE
    ABBIAMO CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA IN ESTERNA.
    IN INTERNA CODE ALTEZZA LABARO E PIU’ AVANTI SI RALLENTA TRA NOMENTANA E SVINCOLO CON LA ROMA TERAMO
    PERMANGONO I DISAGI SULLA PONTINA SI STA IN CODA PER LAVORI IN CORSO TRA CASTEL ROMANO E TOR DE CENCI IN ENTRAMBI I SENSI
    INFINE IL TRASPORTO MARITTIMO
    A CAUSA DI CONDIZIONI METEO AVVERSE
    OGGI NON VERRANNO EFFETTUATE LE SEGUENTI CORSE LAZIOMAR
    PONZA TERRACINA DELLE 17.00 E FORMIA VENTOTENE DELLE 18.00
    DA MARCO CILUFFO E ASTRALINFOMOBILITA’ È TUTTO,
    GRAZIE PER L’ATTENZIONE APPUNATMENTO A PIU’ TARDI
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home