Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2022 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 6 MAGGIO 2022 13:20 MARCO CILUFFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PRESTARE ATTENZIONE
SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA FIRENZE
AL MOMENTO TRAFFICO BLOCCATO A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTO UN MEZZO PESANTE
CON VERSAMENTO DEL CARICO NELLE DUE CARREGGIATE
SIAMO ALL’ALTEZZA SVINCOLO PONZANO ROMANO
USCITA OBBLIGATORIA A PONZANO ROMANO
CON RIPERCUSSIONE ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA
IN DIREZIONE DI FIRENZE A CAUSA DEI MATERIALI DISPERSI
SULLA CARREGGIATA DOVE AL MOMENTO SI CIRCOLA
SOLO SU DUE CORSIE DI MARCIA
SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO ANULARE
ABBIAMO CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA IN ESTERNA.
IN INTERNA CODE ALTEZZA LABARO E PIU’ AVANTI SI RALLENTA TRA NOMENTANA E SVINCOLO CON LA ROMA TERAMO
PERMANGONO I DISAGI SULLA PONTINA SI STA IN CODA PER LAVORI IN CORSO TRA CASTEL ROMANO E TOR DE CENCI IN ENTRAMBI I SENSI
INFINE IL TRASPORTO MARITTIMO
A CAUSA DI CONDIZIONI METEO AVVERSE
OGGI NON VERRANNO EFFETTUATE LE SEGUENTI CORSE LAZIOMAR
PONZA TERRACINA DELLE 17.00 E FORMIA VENTOTENE DELLE 18.00
DA MARCO CILUFFO E ASTRALINFOMOBILITA’ È TUTTO,
GRAZIE PER L’ATTENZIONE APPUNATMENTO A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral