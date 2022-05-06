Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2022 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 6 MAGGIO 2022 16:20 ARIANNA CAROCCI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA GROSSI DISAGI SULLA A1 FIRENZE ROMA
AL MOMENTO RESTA CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA PONZANO ROMANO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD VERSO ROMA A SEGUITO DEL RIBALTAMENTO DI UN MEZZO PESANTE CON PERDITA DI CARICO CHE STA INTERESSANDO ANCHE LA CORSIA DI SORPASSO DELLA CARREGGIATA OPPOSTA. DUNQUE, VERSO ROMA ABBIAMO 8 KM DI CODA ED È STATA DISPOSTA L’USCITA OBBLIGATORIA A PONZANO ROMANO; VERSO FIRENZE SI REGISTRA 1 KM DI CODA E SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA.
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE
TRAFFICO INTENSO IN QUESTE ORE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA, POI RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA; IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE A RILENTO TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA DA ROMA.
SULLA PONTINA, PER I LAVORI IN CORSO, SI STA IN CODA TRA CASTEL DI DECIMA E TOR DE CENCI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA; SUL TRATTO, LO RICORDIAMO, SONO CHIUSE LE CORSIE DI SORPASSO DI ENTRAMBE LE CARREGGIATE.
E CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO MARITTIMO
A CAUSA DELLE CONDIZIONI METEO AVVERSE OGGI NON VERRANNO EFFETTUATE LE CORSE LAZIOMAR
PONZA-TERRACINA DELLE 17.00
E FORMIA-VENTOTENE DELLE 18.00
DA ARIANNA CAROCCI E ASTRALINFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE APPUNTAMENTO A PIÙ TARDI
Servizio fornito da Astral