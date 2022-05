Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2022 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 6 MAGGIO 2022 16:20 ARIANNA CAROCCI

ANCORA GROSSI DISAGI SULLA A1 FIRENZE ROMA

AL MOMENTO RESTA CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA PONZANO ROMANO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD VERSO ROMA A SEGUITO DEL RIBALTAMENTO DI UN MEZZO PESANTE CON PERDITA DI CARICO CHE STA INTERESSANDO ANCHE LA CORSIA DI SORPASSO DELLA CARREGGIATA OPPOSTA. DUNQUE, VERSO ROMA ABBIAMO 8 KM DI CODA ED È STATA DISPOSTA L’USCITA OBBLIGATORIA A PONZANO ROMANO; VERSO FIRENZE SI REGISTRA 1 KM DI CODA E SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA.

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE

TRAFFICO INTENSO IN QUESTE ORE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA, POI RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA; IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE A RILENTO TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA DA ROMA.

SULLA PONTINA, PER I LAVORI IN CORSO, SI STA IN CODA TRA CASTEL DI DECIMA E TOR DE CENCI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA; SUL TRATTO, LO RICORDIAMO, SONO CHIUSE LE CORSIE DI SORPASSO DI ENTRAMBE LE CARREGGIATE.

E CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO MARITTIMO

A CAUSA DELLE CONDIZIONI METEO AVVERSE OGGI NON VERRANNO EFFETTUATE LE CORSE LAZIOMAR

PONZA-TERRACINA DELLE 17.00

E FORMIA-VENTOTENE DELLE 18.00

