Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 07:20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE TANGENZIALE EST
PERCORRENDO LA CASSIA VEIENTANA TRAFFICO RALLENTATO TRA LE RUGHE E CASTEL DE’ CEVERI IN DIREZIONE ROMA
CODE IN ENTRATA A ROMA SULLA NOMENTANA E NOMENTABA BIS DA COLLEVERDE ED IL RACCORDO
IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DEL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI
SULLA COLOMBO CODE IN ENTRATA A ROMA TRA ACILIA E VITINIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO INFORMIAMO CHE A ROMA ALLA STAZIONE CIRCO MASSIMO DELLE METRO B E B1 IN DIREZIONE REBIBBIA/ IONIO I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI PER UN INTERVENTO TECNICO
DA ALESSIO CONTI E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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