Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 07:20 ALESSIO CONTI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON L'INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE TANGENZIALE EST

PERCORRENDO LA CASSIA VEIENTANA TRAFFICO RALLENTATO TRA LE RUGHE E CASTEL DE’ CEVERI IN DIREZIONE ROMA

CODE IN ENTRATA A ROMA SULLA NOMENTANA E NOMENTABA BIS DA COLLEVERDE ED IL RACCORDO

IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DEL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI

SULLA COLOMBO CODE IN ENTRATA A ROMA TRA ACILIA E VITINIA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO INFORMIAMO CHE A ROMA ALLA STAZIONE CIRCO MASSIMO DELLE METRO B E B1 IN DIREZIONE REBIBBIA/ IONIO I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI PER UN INTERVENTO TECNICO

DA ALESSIO CONTI E' TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILITA STRADALE

Servizio fornito da Astral