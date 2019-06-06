Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 8.05 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA L’A24 E LA NOMENTANA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE TRA CASSIA E PISANA,
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA, POI CODE TRA CASILINA E ARDEATINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
IN VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE IN DIREZIONE DI ROMA
IN VIA PALOMBARESE SI STA IN CODA TR VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE NOMENTANA
IN VIA TIBURTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA SETTECAMINI ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
SEMPRE IN ENTRATA A ROMA CODE A TRATTI ANCHE SULL’APPIA TRA CASTEL GANDOLFO E CAPANNELLE
SULLA PONTINA INCOLONNAMENTI TRA SPINACETO E LA COLOMBO
SU QUEST’ULTIMA TROVIAMO CODE TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI ACILIA
INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA VIA DEL MARE NELLA ZONA DI ACILIA VERSO LA CAPITALE
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA RIAPERTA LA STAZIONE CIRCO MASSIMO DELLE METRO B E B1
DA ALESSIO CONTI, PER IL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO. A PIù TARDI
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