Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 8.35 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN A1 ROMA NAPOLI TRAFFICO RALLENTATO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E L’A24 ROMA TERAMO VERSO NAPOLI
A ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E NOMENTANA, PROSEGUENDO POI CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E PONTINA
IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA, E POI CODE TRA CASILINA E ARDEATINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA ROMA FIUMICINO CODE VERSO L’EUR TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO
CODE IN INGRESSO A ROMA SULLA CASSIA DALL’OLGIATA E SULLA FLAMINIA DA LABARO A VIA DUE PONTI
INCOLONNAMENTI SU VIA NOMENTANA E NOMENTANA BIS TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE IN DIREZIONE DI ROMA, STESSA SITUAZIONE SULLA PALOMBARESE TRA MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE DEL RACCORDO
IN VIA TIBURTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN ENTRATA A ROMA DA SETTECAMINI, ANCHE SULLA CASILINA INCOLONNAMENTI DA FINOCCHIO A TORRE MAURA
SEMPRE VERSO LA CAPITALE CODE SULL’APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO, SULLA NETTUNENSE SI RALLENTA NEI PRESSI DI PAVONA E FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI DI MARCIA
SEMPRE IN ENTRATA A ROMA TROVIAMO ,
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA SPINACETO E LA COLOMBO
SU QUEST’ULTIMA CODE A TRATTI TRA VIA PIETRO ROMANI E VIA DI MALAFEDE
INFINE INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA VIA DEL MARE TRA ACILIA E VITINIA VERSO LA CAPITALE
DA ALESSIO CONTI, PER IL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO. A PIÙ TARDI
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