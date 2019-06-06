Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 9.05 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN A1 ROMA NAPOLI TRAFFICO RALLENTATO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E L’A24 ROMA TERAMO VERSO NAPOLI
A ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E NOMENTANA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA SALARIA E ROMA FIUMICINO
IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA, POI CODE TRA CASILINA E ARDEATINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, IN SENSO OPPOSTO RALLENTAMENTI TRA TORCERVARA ED IL RACCORDO
SULLA ROMA FIUMICINO CODE VERSO L’EUR TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO
CODE IN INGRESSO A ROMA SULLA CASSIA DALL’OLGIATA E SULLA FLAMINIA DA LABARO A VIA DUE PONTI
INCOLONNAMENTI SU VIA NOMENTANA E NOMENTANA BIS TRA TOR LUPARA ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DI ROMA, STESSA SITUAZIONE SULLA PALOMBARESE DA MARCO SIMONE
IN VIA TIBURTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO IN ENTRATA A ROMA DA SETTECAMINI, ANCHE SULLA CASILINA INCOLONNAMENTI DA FINOCCHIO A TORRE MAURA
SULLA PONTINA CODE IN ENTRATA A ROMA TRA TOR DE CENCI E LA COLOMBO
SULLA NETTUNENSE SI RALLENTA NEI PRESSI DI CECCHINA, PAVONA E FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE NELLA ZONA DEI CASTELLI TROVIAMO TRAFFICO INTENSO IN ENTRATA A VELLETRI SU APPIA E VIA ARIANA, RALLENTAMENTI SULL’APPIA DA ARICCIA A FRATTOCCHIE VERSO ROMA,
TRAFFICO SOSTENUTO ANCHE IN ENTRATA A GROTTAFERRATA E FRASCATI
DA ALESSIO CONTI, PER IL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO. A PIù TARDI
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