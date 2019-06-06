Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 9.35 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
A ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E NOMENTANA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA SALARIA E AURELIA, INFINE CODE TRA ROMA FIUMICINO E COLOMBO
IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE TRA IL RACCORDO E VIA FIORENTINI VERSO IL CENTRO, IN SENSO OPPOSTO RALLENTAMENTI TRA TORCERVARA ED IL RACCORDO
SULLA ROMA FIUMICINO CODE A TRATTI VERSO L’EUR TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO
IN INGRESSO A ROMA, CODE A TRATTI SULLA CASSIA DALL’OLGIATA AL RACCORDO,
SULLA FLAMINIA CODE DA LABARO A VIA DUE PONTI
INCOLONNAMENTI SU VIA NOMENTANA E NOMENTANA BIS TRA TOR LUPARA ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DI ROMA, STESSA SITUAZIONE SULLA PALOMBARESE DA MARCO SIMONE
IN VIA TIBURTINA, SEMPRE IN ENTRATA A ROMA, CODE A TRATTI DA TIVOLI,
STESSA SITUAZIONE SULLA PONTINA TRA TOR DE CENCI E LA COLOMBO
NELLA ZONA DEI CASTELLI SULLA NETTUNENSE INCOLONNAMENTI NEI PRESSI DI CECCHINA, PAVONA E FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI DI MARCIA;
TRAFFICO INTENSO IN ENTRATA A VELLETRI SU APPIA E VIA ARIANA, RALLENTAMENTI SULL’APPIA DA ARICCIA A FRATTOCCHIE VERSO ROMA,
INFINE, TRAFFICO SOSTENUTO ANCHE IN ENTRATA A GROTTAFERRATA E FRASCATI
DA ALESSIO CONTI, PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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