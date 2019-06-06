Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 10:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 10.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
A ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI
TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ANCORA CODE PER INCIDENTE TRA IL RACCORDO E VIA FIORENTINI VERSO IL CENTRO,
SULLA ROMA FIUMICINO TROVIAMO CODE VERSO L’EUR TRA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO
IN INGRESSO A ROMA, CODE SULLA FLAMINIA DA LABARO A VIA DUE PONTI
INCOLONNAMENTI SULLA PALOMBARESE DA MARCO SIMONE A COLLEVERDE VERSO LA NOMENTANA
IN VIA TIBURTINA, SEMPRE IN ENTRATA A ROMA, CODE A TRATTI DA SETTECAMINI,
STESSA SITUAZIONE SULLA CASILINA DA FINOCCHIO A TORRE MAURA
SULLA PONTINA ANCORA CODE DA TOR DE CENCI ALLA COLOMBO
NELLA ZONA DEI CASTELLI SULLA NETTUNENSE INCOLONNAMENTI NEI PRESSI DI CECCHINA, NEI DUE SENSI DI MARCIA;
TRAFFICO INTENSO IN ENTRATA A VELLETRI SU VIA ARIANA E SULL’APPIA,
RALLENTAMENTI SULLA STESSA APPIA ANCHE DA ARICCIA A FRATTOCCHIE VERSO ROMA,
INFINE, TRAFFICO SOSTENUTO IN ENTRATA A GROTTAFERRATA E FRASCATI
DA ALESSIO CONTI, PER IL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO. A PIÙ TARDI
Servizio fornito da Astral