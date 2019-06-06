Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 11.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN A1 ROMA NAPOLI TRAFFICO RALLENTATO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E L’A24 ROMA TERAMO VERSO NAPOLI
RALLENTAMENTI ANCHE SULL’A24 ROMA TERAMO TRA CARSOLI ORICOLA E VICOVARO MANDELA VERSO TERAMO
A ROMA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SUL LITORALE NORD DI ROMA SI REGISTRANO CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA A MACCARESE SU VIALE DI CASTEL SAN GIORGIO TRA MACCARESE STAZIONE E VIALE DELLA PINETA DI FREGENE
CI SPOSTIAMO A VITERBO ANCORA RALLENTATA LA CASSIA TRA VIA FLEMING E VITERBO FIERA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
NELLA ZONA DI RIETI CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL RACCORDO RIETI TERNI TRA TERRIA E CONTIGLIANO
CONCLUDIAMO CON I CANTIERI ATTIVI NELLA PROVINCIA DI LATINA. CHIUSA LA REGIONALE FLACCA PER LAVORI DI Astral spa AL KM 4+700. SONO PREDISPOSTE LE DEVIAZIONI DI TRAFFICO SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI MONTEGIOVE PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA TERRACINA. PER CHI PROVIENE DA FONDI E SPERLONGA INVECE LE DEVIAZIONI SONO AL BIVIO PER SANT’ANASTASIA. INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
DA ALESSIO CONTI, PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral