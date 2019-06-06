Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 15.20 GIANMARCO TULLI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN A1 ROMA NAPOLI ANCORA RALLENTAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E L’A24 ROMA TERAMO IN DIREZIONE DI NAPOLI
SUL RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E LAURENTINA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA BUFALOTTA E ROMA TERAMO.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI.
CONCLUDIAMO CON I CANTIERI ATTIVI NELLA PROVINCIA DI LATINA. CHIUSA LA REGIONALE FLACCA PER LAVORI DI ASTRAL SPA AL KM 4+700. SONO PREDISPOSTE LE DEVIAZIONI DI TRAFFICO SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI MONTEGIOVE PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA TERRACINA. PER CHI PROVIENE DA FONDI E SPERLONGA INVECE LE DEVIAZIONI SONO AL BIVIO PER SANT’ANASTASIA. INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
DA GIANMARCO TULLI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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