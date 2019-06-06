Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 17.05 GIANMARCO TULLI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN A1 ROMA NAPOLI SI PROCEDE A RILENTO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E L’A24 ROMA TERAMO IN DIREZIONE DI NAPOLI
SUL RACCORDO IN INTERNA SI STA IN CODA ANCHE PER INCIDENTE TRA CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO SI PROCEDE INCOLONNATI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA.
DISAGI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DEL CENTRO
CODE PER INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA VIA LAURENTINA E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE FIUMICINO
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA TOMBA DI NERONE E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI.
ED INFINE CONCLUDIAMO CON I CANTIERI ATTIVI NELLA PROVINCIA DI LATINA. CHIUSA LA REGIONALE FLACCA PER LAVORI DI ASTRAL SPA AL KM 4+700. SONO PREDISPOSTE LE DEVIAZIONI DI TRAFFICO SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI MONTEGIOVE PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA TERRACINA. PER CHI PROVIENE DA FONDI E SPERLONGA INVECE LE DEVIAZIONI SONO AL BIVIO PER SANT’ANASTASIA. INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
DA GIANMARCO TULLI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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