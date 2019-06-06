Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 17.35 GIANMARCO TULLI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN A1 ROMA NAPOLI SI PROCEDE A RILENTO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E L’A24 ROMA TERAMO IN DIREZIONE DI NAPOLI
SUL RACCORDO IN INTERNA SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA OTTAVIA E SALARIA E PROSEGUENDO CI SONO CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA.
DISAGI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DEL CENTRO
CODE PER INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA VIA LAURENTINA E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE FIUMICINO
SULLA COLOMBO SI PROCEDE INCOLONNATI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
ED INFINE SULLA NETTUNENSE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PAVONA E CECCHINA NEI DUE SENSI.
DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO
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