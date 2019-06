Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 18.05 GIANMARCO TULLI

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IN A1 ROMA NAPOLI SI PROCEDE A RILENTO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E L’A24 ROMA TERAMO IN DIREZIONE DI NAPOLI

SUL RACCORDO IN INTERNA SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA OTTAVIA E SALARIA E PROSEGUENDO CI SONO CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA.

DISAGI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DEL CENTRO

CODE PER INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA VIA LAURENTINA E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE FIUMICINO

SULLA COLOMBO SI PROCEDE INCOLONNATI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.

ED INFINE SULLA NETTUNENSE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PAVONA E CECCHINA NEI DUE SENSI.

DA GIANMARCO TULLI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral