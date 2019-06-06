Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 18.35 GIANMARCO TULLI
BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN A1 ROMA NAPOLI SI PROCEDE INCOLONNATI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA IN DIREZIONE NAPOLI
SUL RACCORDO IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA.
DISAGI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DEL CENTRO
SULLA COLOMBO SI PROCEDE INCOLONNATI TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO CASTEL FUSANO.
ED INFINE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE A TRATTI TRA VIA PORTUENSE E VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA IN DIREZIONE OSTIA.
DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO TUTTO
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