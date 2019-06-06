Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 19:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 19.05 GIANMARCO TULLI
BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN A1 ROMA NAPOLI SI PROCEDE INCOLONNATI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA IN DIREZIONE NAPOLI
SUL RACCORDO IN INTERNA SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA PISANA E BOCCEA PROSEGUENDO SI PROCEDE A RILENTO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA.
DISAGI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DEL CENTRO
NELLA ZONA DEI CASTELLI, CODE SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, ALBANO, GENZANO E VELLETRI NEI DUE SENSI DI MARCIA,
SULLA COLOMBO SI PROCEDE INCOLONNATI TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO CASTEL FUSANO.
SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE A TRATTI TRA VIA PORTUENSE E VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA IN DIREZIONE OSTIA.
ED INFINE CONCLUDIAMO CON I CANTIERI ATTIVI NELLA PROVINCIA DI LATINA. CHIUSA LA REGIONALE FLACCA PER LAVORI DI ASTRAL SPA AL KM 4+700. SONO PREDISPOSTE LE DEVIAZIONI DI TRAFFICO SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI MONTEGIOVE PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA TERRACINA. PER CHI PROVIENE DA FONDI E SPERLONGA INVECE LE DEVIAZIONI SONO AL BIVIO PER SANT’ANASTASIA. INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
DA GIANMARCO TULLI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral