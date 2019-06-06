Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 19.35 GIANMARCO TULLI
BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN A1 ROMA NAPOLI SI PROCEDE INCOLONNATI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA IN DIREZIONE NAPOLI
SUL RACCORDO IN INTERNA SI STA INCOLONNATI PER INCIDENTE TRA ROMA FIUMICINO E BOCCEA PROSEGUENDO TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E BUFALOTTA MENTRE IN ESTERNA CODE SEMPRE PER INCIDENTE TRA ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE.
DISAGI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DEL CENTRO
NELLA ZONA DEI CASTELLI, CODE SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI NEI DUE SENSI DI MARCIA,
SULLA COLOMBO SI PROCEDE INCOLONNATI TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO CASTEL FUSANO.
SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE A TRATTI TRA VIA PORTUENSE E VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA IN DIREZIONE OSTIA.
ED INFINE SULLA STRADA REGIONALE 213 FLACCA PREVISTA LA RIAPERTURA AL KM 4+700 DOPO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI A CURA DI ASTRAL SPA. LA RIAPERTURA È PREVISTA ALLE ORE 12.00.
DA GIANMARCO TULLI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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