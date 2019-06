Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 20.20 GIANMARCO TULLI

SUL RACCORDO IN INTERNA SI STA INCOLONNATI PER INCIDENTE TRA ROMA FIUMICINO E BOCCEA PROSEGUENDO SEMPRE PER INCIDENTE TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E BUFALOTTA MENTRE IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE PIU’ AVANTI SI PROCEDE A RILENTO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA.

NELLA ZONA DEI CASTELLI, CODE A TRATTI SULL’APPIA TRA FRATTOCCHIE E VIA DEI LAGHI NEI DUE SENSI DI MARCIA, RALLENTAMENTI ANCHE ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO, ARICCIA E GENZANO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

SULLA COLOMBO SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO CASTEL FUSANO.

SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE A TRATTI TRA VIA PORTUENSE E VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA IN DIREZIONE OSTIA.

ED INFINE SULLA STRADA REGIONALE 213 FLACCA PREVISTA DOMANI LA RIAPERTURA AL KM 4+700 DOPO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI A CURA DI ASTRAL SPA. LA RIAPERTURA È PREVISTA ALLE ORE 12.00.

