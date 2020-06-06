Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2020 ore 07:30

di - 06 Giugno 2020 - 7:30

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    IABILITÀ DEL 6 GIUGNO 2020 ORE 07.20 VALERIA VERNINI
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINA
    PRESTARE ATTENZIONE SULL’A1 ROMA NAPOLI TRA COLLEFERRO E CEPFRANO PER PRESENZA DI NEBBIA CON CONSEGUENTE VISIBILTIA’ RIDOTTA
    E TRA FERENTINO E ANAGNI PER PRESENZAQ DI UN VEICOLO IN AVARIA IN DIREZIONE DI ROMA
    UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO.
    SONO IN CORSO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERSCAMBIO TRA LE LINEE B E C DELLA METROPOLITANA, NEL NODO COLOSSEO-FORI IMPERIALI E DEL PROLUNGAMENTO DELLA METRO C
    PER FARE SPAZIO AI CANTIERI VIENE RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO DELLE LINEE B E C DELLA METROPOLITANA
    NELLA GIORNATA DI OGGI E DI DOMANI 7 GIUGNO, LA CIRCOLAZIONE NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA, SARÀ INTERROTTA PER L´INTERA GIORNATA E I TRENI SARANNO SOSTITUITI DALLA LINEA BUS MB CHE SEGUITA’ LO STESSO ORARIO DELLA LINEA B DELLA METROPOLITANA.
    MENTRE
    SULLA FERROVIA ROMA-LIDO NELLE GIORNATE DI OGGI E DOMANI DOMENICA 7 GIUGNO, LA CIRCOLAZIONE SARA’ SOSPESA NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO, PER CONSENTIRE I LAVORI AL CAVALCAVIA DI VIA MARIO BIANCO A OSTIA.
    DALLE ORE 21.00 E SINO ALLE 23.30 IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA CON I BUS DELLE LINEE 04; 06, 070.
    IL SERVIZIO SARA’ INVECE REGOLARE TRA LE STAZIONI PIRAMIDE E ACILIA.
    INFINE, VI RICORDIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, PER LE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO, È OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA E IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO.
    DA VALERIA VERNINI PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
    Servizio fornito da Astral

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