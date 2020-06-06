Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2020 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 6 GIUGNO 2020 ORE 08.20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL NUOVO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA
PRESTARE ATTENZIONE SULL’A1 ROMA NAPOLI TRA COLLEFERRO E CEPRANO PER PRESENZA DI NEBBIA CON CONSEGUENTE VISIBILTIA’ RIDOTTA
E TRA FERENTINO E ANAGNI PER PRESENZA DI UN VEICOLO IN AVARIA IN DIREZIONE DI ROMA
PRESTARE ATTENZIONE SULL’A24 ROMA TERAMO PER LAVORI A CURA DI STRADE DEI PARCHI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA FINO ALLE ORE 15.00 DI OGGI 6 GIUGNO.
UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO.
LA STAZIONE CORNELIA DELLA METRO A ,E’CHIUSA A CAUSA DI UN GUASTO
SONO IN CORSO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERSCAMBIO TRA LE LINEE B E C DELLA METROPOLITANA, NEL NODO COLOSSEO-FORI IMPERIALI E DEL PROLUNGAMENTO DELLA METRO C
NELLA GIORNATA DI OGGI E DI DOMANI 7 GIUGNO, LA CIRCOLAZIONE NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA, SARÀ INTERROTTA PER L´INTERA GIORNATA E I TRENI SARANNO SOSTITUITI DALLA LINEA BUS MB CHE SEGUITA’ LO STESSO ORARIO DELLA LINEA B DELLA METROPOLITANA.
SPOSTIAMOCI AD OSTIA,
PER FACILITARE L’AFFLUENZA ALLE SPIAGGE, È STATO ATTIVATO UN SERVIZIO NAVETTA SULLA VIA LITORANEA IN PARTENZA DALLA STAZIONE COLOMBO DELLA FERROVIA ROMA-LIDO.
LA NAVETTA RESTERÀ IN FUNZIONE SINO ALLE 19.30 CIRCA, DURANTE LA FASCIA DI APERTURA DELLE SPIAGGE I TRENI HANNO UNA FREQUENZA DI 15′
INFINE, VI RICORDIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, PER LE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID 19, È OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA E IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO.
DA VALERIA VERNINI PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral