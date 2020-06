Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2020 ore 08:30

VIABILITÀ DEL 6 GIUGNO 2020 ORE 08.20 VALERIA VERNINI

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA

PRESTARE ATTENZIONE SULL’A1 ROMA NAPOLI TRA COLLEFERRO E CEPRANO PER PRESENZA DI NEBBIA CON CONSEGUENTE VISIBILTIA’ RIDOTTA

E TRA FERENTINO E ANAGNI PER PRESENZA DI UN VEICOLO IN AVARIA IN DIREZIONE DI ROMA

PRESTARE ATTENZIONE SULL’A24 ROMA TERAMO PER LAVORI A CURA DI STRADE DEI PARCHI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA FINO ALLE ORE 15.00 DI OGGI 6 GIUGNO.

UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO.

LA STAZIONE CORNELIA DELLA METRO A ,E’CHIUSA A CAUSA DI UN GUASTO

SONO IN CORSO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERSCAMBIO TRA LE LINEE B E C DELLA METROPOLITANA, NEL NODO COLOSSEO-FORI IMPERIALI E DEL PROLUNGAMENTO DELLA METRO C

NELLA GIORNATA DI OGGI E DI DOMANI 7 GIUGNO, LA CIRCOLAZIONE NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA, SARÀ INTERROTTA PER L´INTERA GIORNATA E I TRENI SARANNO SOSTITUITI DALLA LINEA BUS MB CHE SEGUITA’ LO STESSO ORARIO DELLA LINEA B DELLA METROPOLITANA.

SPOSTIAMOCI AD OSTIA,

PER FACILITARE L’AFFLUENZA ALLE SPIAGGE, È STATO ATTIVATO UN SERVIZIO NAVETTA SULLA VIA LITORANEA IN PARTENZA DALLA STAZIONE COLOMBO DELLA FERROVIA ROMA-LIDO.

LA NAVETTA RESTERÀ IN FUNZIONE SINO ALLE 19.30 CIRCA, DURANTE LA FASCIA DI APERTURA DELLE SPIAGGE I TRENI HANNO UNA FREQUENZA DI 15′

INFINE, VI RICORDIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, PER LE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID 19, È OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA E IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO.

