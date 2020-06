Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2020 ore 09:30

VIABILITÀ DEL 6 GIUGNO 2020 ORE 09.20 VALERIA VERNINI

INCOLONNAMENTI PER LAVORI A CURA DI ANAS SULLA CASSIA BIS ALTEZZA CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE DI VITERBO

SITUAZIONE ANALOGA SULL’A24 ROMA TERAMO SEMPRE PER LAVORI A CURA DI STRADE DEI PARCHI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

ANCHE SULLA SR207 NETTUNENSE INCOLONNAMENTI NELLE DUE DIREZIONI ATEZZA FONTANA DI PAPA INTERSEZIONE CON VIA CAMPOLEONE

UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO.

A CAUSA DI UN GUASTO E’CHIUSA LA STAZIONE CORNELIA DELLA METRO A ,

SPOSTIAMOCI AD OSTIA,

PER FACILITARE L’AFFLUENZA ALLE SPIAGGE, È STATO ATTIVATO UN SERVIZIO NAVETTA SULLA VIA LITORANEA IN PARTENZA DALLA STAZIONE COLOMBO DELLA FERROVIA ROMA-LIDO.

LA NAVETTA RESTERÀ IN FUNZIONE SINO ALLE 19.30 CIRCA, DURANTE LA FASCIA DI APERTURA DELLE SPIAGGE I TRENI HANNO UNA FREQUENZA DI 15′

INFINE, VI RICORDIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, PER LE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID 19, È OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA E IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO.

