Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2020 ore 09:30

di - 06 Giugno 2020 - 9:30

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    VIABILITÀ DEL 6 GIUGNO 2020 ORE 09.20 VALERIA VERNINI
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL NUOVO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    INCOLONNAMENTI PER LAVORI A CURA DI ANAS SULLA CASSIA BIS ALTEZZA CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE DI VITERBO
    SITUAZIONE ANALOGA SULL’A24 ROMA TERAMO SEMPRE PER LAVORI A CURA DI STRADE DEI PARCHI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
    ANCHE SULLA SR207 NETTUNENSE INCOLONNAMENTI NELLE DUE DIREZIONI ATEZZA FONTANA DI PAPA INTERSEZIONE CON VIA CAMPOLEONE
    UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO.
    A CAUSA DI UN GUASTO E’CHIUSA LA STAZIONE CORNELIA DELLA METRO A ,
    SPOSTIAMOCI AD OSTIA,
    PER FACILITARE L’AFFLUENZA ALLE SPIAGGE, È STATO ATTIVATO UN SERVIZIO NAVETTA SULLA VIA LITORANEA IN PARTENZA DALLA STAZIONE COLOMBO DELLA FERROVIA ROMA-LIDO.
    LA NAVETTA RESTERÀ IN FUNZIONE SINO ALLE 19.30 CIRCA, DURANTE LA FASCIA DI APERTURA DELLE SPIAGGE I TRENI HANNO UNA FREQUENZA DI 15′
    INFINE, VI RICORDIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, PER LE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID 19, È OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA E IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO.
    DA VALERIA VERNINI PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
    Servizio fornito da Astral

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