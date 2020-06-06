Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 6 GIUGNO 2020 ORE 10.20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CODE SU VIA PONTINA DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA RACCORDO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE DI LATINA CON RIPERCUSSIONI SUL
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE,DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA LAURENTINA E VIA PONTINA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISISIONE SULLA PONTINA
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE ALTEZZA FLAMINIA
INCOLONNAMENTI SULL’A24 ROMA TERAMO PER LAVORI A CURA DI STRADE DEI PARCHI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
SITUAZIONE ANALOGA PER LAVORI A CURA DI ANAS SULLA CASSIA BIS ALTEZZA CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE DI VITERBO
SU VIA AURELIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TRE DENARI E PALIDORO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SU VIA NETTUNENSE INCOLONNAMENTI TRA VIA GENIO CIVILE E VIA PONTINA A CAUSA DI INCIDENTE NELLE DUE DIREZIONI
SEMPRE SU VIA NETTUNENSE SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DI PAVONA IN DIREZIONE DI CECCHINA
RALLENTAMENTI SU VIA LITORANEA TRA LIDO IDI OSTIA E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI
UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO.
A CAUSA DI UN GUASTO E’CHIUSA LA STAZIONE CORNELIA DELLA METRO A ,
INFINE, VI RICORDIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI E NELLE STAZIONI , PER LE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID 19, È OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA E IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO.
DA VALERIA VERNINI PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral