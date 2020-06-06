Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2020 ore 10:30

di - 06 Giugno 2020 - 10:30

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    VIABILITÀ DEL 6 GIUGNO 2020 ORE 10.20 VALERIA VERNINI
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    CODE SU VIA PONTINA DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA RACCORDO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE DI LATINA CON RIPERCUSSIONI SUL
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE,DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA LAURENTINA E VIA PONTINA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISISIONE SULLA PONTINA
    MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE ALTEZZA FLAMINIA
    INCOLONNAMENTI SULL’A24 ROMA TERAMO PER LAVORI A CURA DI STRADE DEI PARCHI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
    SITUAZIONE ANALOGA PER LAVORI A CURA DI ANAS SULLA CASSIA BIS ALTEZZA CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE DI VITERBO
    SU VIA AURELIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TRE DENARI E PALIDORO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
    SU VIA NETTUNENSE INCOLONNAMENTI TRA VIA GENIO CIVILE E VIA PONTINA A CAUSA DI INCIDENTE NELLE DUE DIREZIONI
    SEMPRE SU VIA NETTUNENSE SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DI PAVONA IN DIREZIONE DI CECCHINA
    RALLENTAMENTI SU VIA LITORANEA TRA LIDO IDI OSTIA E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI
    UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO.
    A CAUSA DI UN GUASTO E’CHIUSA LA STAZIONE CORNELIA DELLA METRO A ,
    INFINE, VI RICORDIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI E NELLE STAZIONI , PER LE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID 19, È OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA E IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO.
    DA VALERIA VERNINI PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
    Servizio fornito da Astral

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