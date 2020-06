Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 6 GIUGNO 2020 ORE 11.20 VALERIA VERNINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL NUOVO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SULL’ A1 ROMA NAPOLI TRA CODE PER INCIDENTE SAN CESAREO E VALMONTONE DIREZIONE NAPOLI

MENTRE SULL’A12 ROMA TARQUINIA FUMO PER VEICOLO IN FIAMME ,CODE TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA DIREZIONE ROMA

CODE SU VIA PONTINA DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA RACCORDO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE DI LATINA CON RIPERCUSSIONI SUL

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE,DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA LAURENTINA E VIA PONTINA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISISIONE SULLA PONTINA

SEMPRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA TUSCOLANA E ARDEATINA

MENTRE IN ESTERNA INCOLONNAMENTI ALTEZZA AURELIA

INCOLONNAMENTI SULL’A24 ROMA TERAMO PER LAVORI A CURA DI STRADE DEI PARCHI TRA TIVOLI E VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE DI TERAMO

SITUAZIONE ANALOGA PER LAVORI A CURA DI ANAS SULLA CASSIA BIS TRA RACCORDO E PRATO LA CORTE IN DIREZIONE DI VITERBO

ANCHE SU VIA CASSIA CODE ATRATTI TRA RACCORDO E ISOLA FARNESE NEI DUE SENSI

SU VIA NETTUNENSE INCOLONNAMENTI TRA VIA GENIO CIVILE E VIA PONTINA A CAUSA DI INCIDENTE NELLE DUE DIREZIONI

INFINE, VI RICORDIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, PER LE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID 19, È OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA E IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO

DA VALERIA VERNINI PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’

Servizio fornito da Astral