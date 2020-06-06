Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 6 GIUGNO 2020 ORE 12.20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL NUOVO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULL’ A1 ROMA NAPOLI PERMANGONO CODE A SEGUITO DI INCIDENTE TRA SAN CESAREO E VALMONTONE DIREZIONE NAPOLI
MENTRE SULL’A12 ROMA TARQUINIA CODE TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI IN DIREZIONE TARQUINIA A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME
SU VIA AURELIA RALLENTAMENTI TRA MALAGROTTA E ARANOVA IN DIREZIONE DI TORRIMPIETRA
INCOLONNAMENTI SU VIA PONTINA TRA RACCORDO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE DI LATINA CON RIPERCUSSIONI SUL
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE,DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA LAURENTINA E VIA PONTINA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISISIONE
SU VIA LAURENTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA RACCORDO E VALLERANELLO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
MENTRE SULLA CASSIA BIS CODE PER LAVORI TRA RACCORDO E PRATO LA CORTE IN DIREZIONE DI VITERBO
CODE ANCHE SU VIA CASSIA TRA RACCORDO E LA GIUSTINIANAN DIREZIOEN LA STORTA
A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE , SU VIA NETTUNENSE PERMANGONO CODE TRA VIA PONTINA E VIA GENIO CIVILE IN DIREZIONE DI ANZIO
A FORMIA TRAFFICO CONGESTIONATO SU VIA APPIA LATO NAPOLI NELLE DUE DIREZIONI TRA FORMIA E MARINA DI MINTURNO
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
SONO IN CORSO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERSCAMBIO TRA LE LINEE B E C DELLA METROPOLITANA, NEL NODO COLOSSEO-FORI IMPERIALI
NELLA GIORNATA DI OGGI E DI DOMANI 7 GIUGNO, LA CIRCOLAZIONE NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA, SARÀ INTERROTTA PER L´INTERA GIORNATA E I TRENI SARANNO SOSTITUITI DALLA LINEA BUS MB CHE SEGUITA’ LO STESSO ORARIO DELLA LINEA B DELLA METROPOLITANA.
INFINE, VI RICORDIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, PER LE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID 19, È OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA E IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO.
DA VALERIA VERNINI PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral