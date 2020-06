Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2020 ore 13:30

VIABILITÀ DEL 6 GIUGNO 2020 ORE 13.20 VALERIA VERNINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO CODE TRA ARDEATINA E LAURENTINA A CAUSA DI INCIDENTE , IN CARREGGIATA INTERNA . AL MOMENTO SI CIRCOLA SULLA SOLA CORSIA DI MARCIA LENTA.

SEMPRE IN INTERNA, CODE TRA VIA PRENESTINA E VIA CASILINA PER AUTO IN FIAMME.

PRESTARE ATTENZIONE

SULL’A24 ROMA TERAMO PER INCENDIO ALL’ ALTEZZA RACCORDO

SULLA CASSIA BIS CODE A CAUSA DI LAVORI TRA RACCORDO E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE DI VITERBO

MENTRE SU VIA CASSIA INCOLONNAMENTI TRA RACCORDO E LA GIUSTINIANA IN USCITA DA ROMA

SU VIA AURELIA CODE A TRATTI TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

RALLENTAMENTI SU VIA PONTINA ALTEZZA CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI LATINA

SI RALLENTA ANCHE SU VIA LITORANEA TRA LIDO DI OSTIA E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

LA STAZIONE CORNELIA DELLA METRO A E’ STATA RIAPERTA IN ENTRATA E IN USCITA ,

MENTRE LE LINEE TRAM 3 E 19 SONO INTERROTTE E SOSTITUITE DA BUS NELLA TRATTA GALENO- RISORGIMENTO A CAUSA DI INCIDENTE TRA PRIVATI SU SEDE TRANVIARIA

RICORDIAMO

SONO IN CORSO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERSCAMBIO TRA LE LINEE B E C DELLA METROPOLITANA, NEL NODO COLOSSEO-FORI IMPERIALI

NELLA GIORNATA DI OGGI E DI DOMANI 7 GIUGNO, LA CIRCOLAZIONE NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA, SARÀ INTERROTTA PER L´INTERA GIORNATA E I TRENI SARANNO SOSTITUITI DALLA LINEA BUS MB

INFINE, VI RICORDIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI E NELLE STAZIONI , PER LE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID 19, È OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA E IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO.

DA VALERIA VERNINI PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’

Servizio fornito da Astral