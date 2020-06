Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 6 GIUGNO 2020 ORE 15:20 FEDERICO MONTI

CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE.

SEGNALIAMO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE TANGENZIALE.

SULLA LITORANEA SI RALLENTA TRA TORVAIANICA E CAMPO ASCOLANO NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA.

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA AURELIA TRA PALIDORO E TORRIMPIETRA SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SONO IN CORSO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERSCAMBIO TRA LE LINEE B E C DELLA METROPOLITANA, NEL NODO COLOSSEO-FORI IMPERIALI.

NELLA GIORNATA DI OGGI E DI DOMANI, 7 GIUGNO, LA CIRCOLAZIONE NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA, SARÀ INTERROTTA PER L´INTERA GIORNATA E I TRENI SARANNO SOSTITUITI DALLA LINEA BUS MB.

INFINE, VI RICORDIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI E NELLE STAZIONI, PER LE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19, È OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA E IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO.

