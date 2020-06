Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 6 GIUGNO 2020 ORE 15:20 FEDERICO MONTI

CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE.

SULLA LITORANEA SI RALLENTA TRA TORVAIANICA E CAMPO ASCOLANO NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA.

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA AURELIA TRA PALIDORO E TORRIMPIETRA SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

PER CHI PERCORRE LA COLOMBO, TRAFFICO TRA INFERNETTO E VIA DI MALAFEDE NEI DUE SENSI DI MARCIA.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SONO IN CORSO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERSCAMBIO TRA LE LINEE B E C DELLA METROPOLITANA, NEL NODO COLOSSEO-FORI IMPERIALI.

NELLA GIORNATA DI OGGI E DI DOMANI, 7 GIUGNO, LA CIRCOLAZIONE NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA, SARÀ INTERROTTA PER L´INTERA GIORNATA E I TRENI SARANNO SOSTITUITI DALLA LINEA BUS MB.

SULLA FERROVIA ROMA-LIDO NELLE GIORNATE DI OGGI, SABATO 6 E DOMANI, DOMENICA 7 GIUGNO, LA CIRCOLAZIONE SARA’ SOSPESA NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO, PER CONSENTIRE I LAVORI AL CAVALCAVIA DI VIA MARIO BIANCO A OSTIA.

DALLE ORE 21.00 E SINO ALLE 23.30 IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA CON I BUS DELLE LINEE 04 TRA ACILIA E LIDO CENTRO; 06 LIDO CENTRO-COLOMBO.

MENTRE EUR FERMI E COLOMBO SARANNO SERVITI DALLA LINEA 070.

IL SERVIZIO SARA’ INVECE REGOLARE TRA LE STAZIONI PIRAMIDE E ACILIA.

SEMPRE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE DA LUNEDÌ 8 GIUGNO COTRAL POTENZIERÀ LE CORSE SULLA DIRETTRICE LATINA-ROMA (CAPOLINEA LAURENTINA METRO B). PREVISTE DODICI PARTENZE EXPRESS (SEI CORSE ALL’ANDATA E SEI AL RITORNO), CON MENO FERMATE E UN TEMPO DI PERCORRENZA DI 60 MINUTI ANZICHÉ 90. LE FERMATE SARANNO A: BORGO PIAVE, APRILIA BIVIO SUD, APRILIA BIVIO NORD E SANT’EUGENIO.

INFINE, VI RICORDIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI E NELLE STAZIONI, PER LE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19, È OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA E IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO.

