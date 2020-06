Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2020 ore 18:30

VIABILITÀ DEL 6 GIUGNO 2020 ORE 18 :20 FEDERICO MONTI

APRIAMO COL RACCORDO DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER PRENESTINA E TUSCOLANA. SI TRANSITA SOLO SU CORSIA CENTRALE.

SULLA DIRAMAZIONE ROMA-SUD TRAFFICO INTENSO TRA TOR VERGATA E L’ALLACCIO COL GRA CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO.

SULLA LITORANEA SI RALLENTA TRA LIDO DI OSTIA E ANZIO NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA.

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA AURELIA TRA PALIDORO E TORRIMPIETRA SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

SULLA PRENESTINA SI PROCEDE A RILENTO TRA COLLE MONFORTANI E L’ALLACCIO COL GRA.

E SI RALLENTA ANCHE SULLA CASILINA IN TRATTI SALTUARI TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO.

PER CHI PERCORRE LA COLOMBO, TRAFFICO TRA INFERNETTO E VIA DI MALAFEDE NEI DUE SENSI DI MARCIA.

INFINE, VI RICORDIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI E NELLE STAZIONI, PER LE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19, È OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA E IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO.

