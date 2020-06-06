Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2020 ore 19:30
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VIABILITÀ DEL 6 GIUGNO 2020 ORE 19:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1 E LA TUSCOLANA.
SULLA LITORANEA PERMANGONO RALLENTAMENTI LUNGO IL TRATTO COMPRESO TRA LIDO DI OSTIA E ANZIO NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA.
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA AURELIA TRA PALIDORO E TORRIMPIETRA SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
SULLA CASSIA SI PROCEDE A RILENTO IN TRATTI SALTUARI TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI.
SULLA PRENESTINA SI PROCEDE A RILENTO TRA COLLE MONFORTANI E L’ALLACCIO COL GRA.
E SI RALLENTA ANCHE SULLA CASILINA IN TRATTI SALTUARI TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO.
PER CHI PERCORRE LA COLOMBO, TRAFFICO TRA INFERNETTO E VIA DI MALAFEDE NEI DUE SENSI DI MARCIA.
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA VIA PONTINA TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA.
INFINE, VI RICORDIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI E NELLE STAZIONI, PER LE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19, È OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA E IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO.
DA FEDERICO MONTI PER ORA È TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ.
Servizio fornito da Astral