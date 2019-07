Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2019 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 06 LUGLIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:

CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, CHIUSA PER LAVORI VIA COLLATINA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELL’ACQUA VERGINE E IL CAVALCAVIA DEL G.R.A, LINEA 075, DEVIATA.

PER QUANTO RIGUARDA GLI EVENTI SUL TERRITORIO DEL LAZIO CON INCIDENZA SULLA VIABILITA’, RICORDIAMO CHE OGGI, 6 LUGLIO, AD APRILIA, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA CICLISTICA II GARA A PUNTI ASD CICLISTICA APRILIA, VERRANNO ISTITUITI DALLE ORE 19:00 DI QUESTA SERA FINO ALLE 24:00 I DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO SU VIALE EUROPA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIALE ITALIA E VIA TOSCANINI.

SPOSTIAMOCI AD AMATRICE DOVE, ANCORA PER OGGI, RESTERA’ CHIUSA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE IL TRATTO DI STRADA COMUNALE ROCCHETTA-FILETTA INTERESSATA ALL’ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 24:00.

DA FEDERICO MONTI È TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE.

