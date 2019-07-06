Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 06 LUGLIO 2019 ORE 08:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SI SEGNALANO LEGGERI RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1 E L’APPIA;
UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO. LE VETTURE DELLA LINEA 87 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, GIUNTE IN VIA ALFREDO BACCARINI, DEVIANO PER CIRCONVALLAZIONE APPIA, VIA SIRIA, ROTATORIA PIAZZA ZAMA, VIA IMERA, VIA ETRURIA, VIA ALBALONGA, PER PROSEGUIRE COL NORMALE ITINERARIO DI LINEA.
LE FERMATE N° 70486- 70488, VENGONO TEMPORANEAMENTE SOPPRESSE.
PER QUANTO RIGUARDA INVECE IL TRASPORTO PUBBLICO DI ROMA NORD: PER LAVORI VIENE CHIUSA AL TRAFFICO VIA R. LANCIANI, NEL TRATTO E DIREZIONE COMPRESI TRA PIAZZA ORAZIO MARUCCHI E LARGO R. LANCIANI. LE LINEE 61-542-544, DEVIATE.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA STRADALE.
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