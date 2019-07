Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2019 ore 09:30

VIABILITÀ DEL 06 LUGLIO 2019 ORE 09:20 FEDERICO MONTI

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI SEGNALANO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1 E L’APPIA E, AVANTI, TRA LA LAURENTINA E LA PONTINA;

SEMPRE SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA L’INNESTO CON LA COLOMBO E CASTEL DI DECIMA IN USCITA;

SI RALLENTA INOLTRE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E INFERNETTO IN DIREZIONE CASTEL FUSANO;

INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO DIREZIONE LADISPOLI.

UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO. LE VETTURE DELLA LINEA 87 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, GIUNTE IN VIA ALFREDO BACCARINI, DEVIANO PER CIRCONVALLAZIONE APPIA, VIA SIRIA, ROTATORIA PIAZZA ZAMA, VIA IMERA, VIA ETRURIA, VIA ALBALONGA, PER PROSEGUIRE COL NORMALE ITINERARIO DI LINEA.

LE FERMATE N° 70486- 70488, VENGONO TEMPORANEAMENTE SOPPRESSE.

PER QUANTO RIGUARDA INVECE IL TRASPORTO PUBBLICO DI ROMA NORD: PER LAVORI VIENE CHIUSA AL TRAFFICO VIA R. LANCIANI, NEL TRATTO E DIREZIONE COMPRESI TRA PIAZZA ORAZIO MARUCCHI E LARGO R. LANCIANI. LE LINEE 61-542-544, DEVIATE.

