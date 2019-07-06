Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 06 LUGLIO 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1 E L’APPIA E, AVANTI, TRA LA LAURENTINA E LA VIA DEL MARE, MENTRE, IN ESTERNA, CHIUSO AL TRAFFICO LO SVINCOLO PER IL TRATTO URBANO DELLA A24 IN DIREZIONE TANGENZIALE A SEGUITO DI UN INCIDENTE;
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO DIREZIONE LADISPOLI;
LUNGHE CODE INVECE SULLA TIBURTINA TRA MANDELA E ROVIANO IN DIREZIONE ARSOLI;
INFINE, SULLA PONTINA, TRAFFICO RALLENTATO TRA L’INNESTO CON LA COLOMBO E CASTEL DI DECIMA IN USCITA;
UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO. LE VETTURE DELLA LINEA 87 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, GIUNTE IN VIA ALFREDO BACCARINI, DEVIANO PER CIRCONVALLAZIONE APPIA, VIA SIRIA, ROTATORIA PIAZZA ZAMA, VIA IMERA, VIA ETRURIA, VIA ALBALONGA, PER PROSEGUIRE COL NORMALE ITINERARIO DI LINEA.
LE FERMATE N° 70486- 70488, VENGONO TEMPORANEAMENTE SOPPRESSE.
PER QUANTO RIGUARDA INVECE IL TRASPORTO PUBBLICO DI ROMA NORD: PER LAVORI VIENE CHIUSA AL TRAFFICO VIA R. LANCIANI, NEL TRATTO E DIREZIONE COMPRESI TRA PIAZZA ORAZIO MARUCCHI E LARGO R. LANCIANI. LE LINEE 61-542-544, DEVIATE.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA STRADALE.
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