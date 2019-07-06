Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2019 ore 11:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 06 LUGLIO 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE SCORREVOLE. SI SEGNALANO SOLO LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E PONTINA;
PERMANGONO INVECE LUNGHE CODE SULLA A24 ROMA-TERAMO TRA MANDELA E ROVIANO IN DIREZIONE ARSOLI;
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO DIREZIONE LADISPOLI;
INFINE, SULLA PONTINA, SI RALLENTA TRA L’INNESTO CON LA COLOMBO E CASTEL DI DECIMA IN USCITA;
UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO. LE VETTURE DELLA LINEA 87 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, GIUNTE IN VIA ALFREDO BACCARINI, DEVIANO PER CIRCONVALLAZIONE APPIA, VIA SIRIA, ROTATORIA PIAZZA ZAMA, VIA IMERA, VIA ETRURIA, VIA ALBALONGA, PER PROSEGUIRE COL NORMALE ITINERARIO DI LINEA.
LE FERMATE N° 70486- 70488, VENGONO TEMPORANEAMENTE SOPPRESSE.
PER QUANTO RIGUARDA INVECE IL TRASPORTO PUBBLICO DI ROMA NORD: PER LAVORI VIENE CHIUSA AL TRAFFICO VIA R. LANCIANI, NEL TRATTO E DIREZIONE COMPRESI TRA PIAZZA ORAZIO MARUCCHI E LARGO R. LANCIANI. LE LINEE 61-542-544, DEVIATE.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA STRADALE.
Servizio fornito da Astral