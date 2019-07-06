Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 06 LUGLIO 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE.
SI RALLENTA INVECE SULLA VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO DIREZIONE LADISPOLI;
QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI;
SULLA PONTINA, TRAFFICO INTENSO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN USCITA;
INFINE RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA ANZIO E LIDO DI OSTIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO. LE VETTURE DELLA LINEA 87 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, GIUNTE IN VIA ALFREDO BACCARINI, DEVIANO PER CIRCONVALLAZIONE APPIA, VIA SIRIA, ROTATORIA PIAZZA ZAMA, VIA IMERA, VIA ETRURIA, VIA ALBALONGA, PER PROSEGUIRE COL NORMALE ITINERARIO DI LINEA.
LE FERMATE N° 70486- 70488, VENGONO TEMPORANEAMENTE SOPPRESSE.
PER QUANTO RIGUARDA INVECE IL TRASPORTO PUBBLICO DI ROMA NORD: PER LAVORI VIENE CHIUSA AL TRAFFICO VIA R. LANCIANI, NEL TRATTO E DIREZIONE COMPRESI TRA PIAZZA ORAZIO MARUCCHI E LARGO R. LANCIANI. LE LINEE 61-542-544, DEVIATE.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA STRADALE.
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