Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2019 ore 13:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 06 LUGLIO 2019 ORE 13:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE.
SEGNALIAMO SOLO LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI;
SULLA PONTINA, TRAFFICO RALLENTATO INVECE TRA VIA DI VALLERANO E CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA;
INFINE RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA ANZIO E LIDO DI OSTIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO. LE VETTURE DELLA LINEA 87 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, GIUNTE IN VIA ALFREDO BACCARINI, DEVIANO PER CIRCONVALLAZIONE APPIA, VIA SIRIA, ROTATORIA PIAZZA ZAMA, VIA IMERA, VIA ETRURIA, VIA ALBALONGA, PER PROSEGUIRE COL NORMALE ITINERARIO DI LINEA.
LE FERMATE N° 70486- 70488, VENGONO TEMPORANEAMENTE SOPPRESSE.
PER QUANTO RIGUARDA INVECE IL TRASPORTO PUBBLICO DI ROMA NORD: PER LAVORI VIENE CHIUSA AL TRAFFICO VIA R. LANCIANI, NEL TRATTO E DIREZIONE COMPRESI TRA PIAZZA ORAZIO MARUCCHI E LARGO R. LANCIANI. LE LINEE 61-542-544, DEVIATE.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA STRADALE.
Servizio fornito da Astral