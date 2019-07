Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2019 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 06 LUGLIO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ORA RISOLTO, CODE DA RACCORD A TOR DE’ CENCI, IN DIREZONE LATINA,

PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA, IN ENTRAMBI I CASI, IN DIREZIONE LATINA

SULLA VI ALAURENTINA CODE PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DI COLLE DEI PINI, NEI DUE SENSI DI MARCIA

RAGGIUNGIAMO LA VIA FLACCA, TRAFFICO RALLENTATO IN LOCALITA’ PIANA DI SAT’AGOSTINO, NELLE DUE DIREZIONI

INFINE, SULLA VIA LITORANEA, ALTRI RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA, NELLE DUE

ORA IL TRASPORT PUBBLICO

A ROMA DA LUNEDI’ 8 LUGLIO E’ IN PROGRAMMA L’APERTURA DEL CORRIDOIO DELLA MOBILITÀ EUR LAURENTINA-TOR PAGNOTTA, I FILOBUS ARRIVERANNO NELLA PERIFERIA SUD DI ROMA

DA GINA APANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.

