Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 06 LUGLIO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ORA RISOLTO, CODE DA RACCORD A TOR DE’ CENCI, IN DIREZONE LATINA,
PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA, IN ENTRAMBI I CASI, IN DIREZIONE LATINA
SULLA VI ALAURENTINA CODE PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DI COLLE DEI PINI, NEI DUE SENSI DI MARCIA
RAGGIUNGIAMO LA VIA FLACCA, TRAFFICO RALLENTATO IN LOCALITA’ PIANA DI SAT’AGOSTINO, NELLE DUE DIREZIONI
INFINE, SULLA VIA LITORANEA, ALTRI RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA, NELLE DUE
ORA IL TRASPORT PUBBLICO
A ROMA DA LUNEDI’ 8 LUGLIO E’ IN PROGRAMMA L’APERTURA DEL CORRIDOIO DELLA MOBILITÀ EUR LAURENTINA-TOR PAGNOTTA, I FILOBUS ARRIVERANNO NELLA PERIFERIA SUD DI ROMA
DA GINA APANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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