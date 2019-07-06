Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ DEL 06 LUGLIO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TERMINATO L’INTERVENTO DELL’ELISOCCORSO
CODE IN DIMINUIZIONE TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE
MENTRE PER TRAFFICO INTENSO PRIME CODE SULLA ROMA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR
SULLA VIA PONTINA, INCIDENTE IN VIA DI RISOLUZIONE ANCHE QUI CODE AL MOMENTO LOCALIZZATE TRA TOR DE’ CENCI E SPINACETO, IN DIREZIONE LATINA
CODE SULLA VIA TIBURTINA PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA E, PRECISAMENTE
A CEPRANO DOVE SI STA SVOLGENDO
LA “12^ EDIZIONE NOTTURNA TRE TORRI”, LA GARA PODISICA
CAMBIA LA VIABILITA’ CON
DIVIETI DI TRANSITO IN PIAZZA MARTIRI DI VIA FANI, DALL’INTERSEZIONE CON PIAZZA TOMASSINI, CIRCOLAZIONE INTERDETTA POI SU PIAZZA MARCONI, VIA PALESTRO E VIA GIOBERTI
OGGI DALLE ORE 16 FINO ALLA MEZZANOTTE
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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