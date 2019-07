Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2019 ore 17:30

VIABILITÀ DEL 06 LUGLIO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TERMINATO L’INTERVENTO DELL’ELISOCCORSO

CODE IN DIMINUIZIONE TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE

MENTRE PER TRAFFICO INTENSO PRIME CODE SULLA ROMA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR

SULLA VIA PONTINA, INCIDENTE IN VIA DI RISOLUZIONE ANCHE QUI CODE AL MOMENTO LOCALIZZATE TRA TOR DE’ CENCI E SPINACETO, IN DIREZIONE LATINA

CODE SULLA VIA TIBURTINA PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA E, PRECISAMENTE

A CEPRANO DOVE SI STA SVOLGENDO

LA “12^ EDIZIONE NOTTURNA TRE TORRI”, LA GARA PODISICA

CAMBIA LA VIABILITA’ CON

DIVIETI DI TRANSITO IN PIAZZA MARTIRI DI VIA FANI, DALL’INTERSEZIONE CON PIAZZA TOMASSINI, CIRCOLAZIONE INTERDETTA POI SU PIAZZA MARCONI, VIA PALESTRO E VIA GIOBERTI

OGGI DALLE ORE 16 FINO ALLA MEZZANOTTE

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.

