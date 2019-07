Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2019 ore 18:30

VIABILITÀ DEL 06 LUGLIO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

FORTI DISAGI SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA PER UN INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO IN PRECEDENZA CODE TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE

CON RIPERCUSSINI SULLA ROMA-FIUMICINO CODE DA PONTE GALERIA AL RACCORDO, ANCHE IN COMPLANARE

ALTRO INCIDENTE SULLA VIA APPIA A CISTERNA DI LATINA CODE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SITUAZIONE ANALOGA, UN INCIDENTE SULLA REGIONALE DI FIUGGI CODE ALL’ALTEZZA DI TECCHIENA NEI DUE SENSI DI MARCIA

UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA

SULLA ROMA-NAPOLI, INVECE CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE, IN DIREZIONE SUD

CI SPOSTIAMO SULLA VIA LITORANEA, RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E ANZIO, NELLE DUE DIREZIONI

ALTRE CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA VIA ZUGNA A VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA, IN DIREZIONE OSTIA

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.

Servizio fornito da Astral