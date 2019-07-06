Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ DEL 06 LUGLIO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
FORTI DISAGI SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA PER UN INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO IN PRECEDENZA CODE TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE
CON RIPERCUSSINI SULLA ROMA-FIUMICINO CODE DA PONTE GALERIA AL RACCORDO, ANCHE IN COMPLANARE
ALTRO INCIDENTE SULLA VIA APPIA A CISTERNA DI LATINA CODE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SITUAZIONE ANALOGA, UN INCIDENTE SULLA REGIONALE DI FIUGGI CODE ALL’ALTEZZA DI TECCHIENA NEI DUE SENSI DI MARCIA
UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA
SULLA ROMA-NAPOLI, INVECE CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE, IN DIREZIONE SUD
CI SPOSTIAMO SULLA VIA LITORANEA, RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E ANZIO, NELLE DUE DIREZIONI
ALTRE CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA VIA ZUGNA A VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA, IN DIREZIONE OSTIA
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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