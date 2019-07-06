Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ DEL 06 LUGLIO 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO, STUDIO GINA PANDOLFO
ANCORA DISAGI SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA PER UN INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO IN PRECEDENZA CODE TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E PONTINA
CON RIPERCUSSIONI SULLA ROMA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, ANCHE IN COMPLANARE
SEMPRE SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA GLI SVINCOLI CASILINA E APPIA
SULLA VIA PONTINA CODE DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA
SULLA VIA APPIA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITA’ DI CISTERNA DI LATINA, IL TRAFFICO E’ TORNATO REGOLARE
INCIDENTE RISOLTO ANCHE SULLA REGIONALE DI FIUGGI ALL’ALTEZZA DI TECCHIENA, LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE NEI DUE SENSI DI MARCIA
INVECE SULLA ROMA-NAPOLI, PER TRAFFICO INTENSO ANCORA CODE ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE, IN DIREZIONE SUD
SI MANTIENE INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA ANZIO E OSTIA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
ALTRE CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA VIA ZUGNA A VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA, IN DIREZIONE OSTIA
SULLA VIA AURELIA TRA SANTA MARINELLA E SANTA SEVERA CODE A TRATTI, NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE, PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL6 ROMA TERMINI-CASSINO LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE TECNICO A UN TRENO TRA LE STAZIONI DI MOROLO E ANAGNI
SIAMO GIUNTI AL TERMINE DI QUESTA EDIZIONE, GRAZIE PER ESSERE STATI IN NOSTRA COMPAGNIA
IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
MA PRIMA ASTRAL INFOMOBILITA VI AUGURA BUON
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