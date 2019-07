Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2019 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 06 LUGLIO 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO

ANCORA DISAGI SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA PER UN INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO IN PRECEDENZA CODE TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E PONTINA

CON RIPERCUSSIONI SULLA ROMA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, ANCHE IN COMPLANARE

SEMPRE SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA GLI SVINCOLI CASILINA E APPIA

SULLA VIA PONTINA CODE DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA

SULLA VIA APPIA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITA’ DI CISTERNA DI LATINA, IL TRAFFICO E’ TORNATO REGOLARE

INCIDENTE RISOLTO ANCHE SULLA REGIONALE DI FIUGGI ALL’ALTEZZA DI TECCHIENA, LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE NEI DUE SENSI DI MARCIA

INVECE SULLA ROMA-NAPOLI, PER TRAFFICO INTENSO ANCORA CODE ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE, IN DIREZIONE SUD

SI MANTIENE INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA ANZIO E OSTIA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

ALTRE CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA VIA ZUGNA A VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA, IN DIREZIONE OSTIA

SULLA VIA AURELIA TRA SANTA MARINELLA E SANTA SEVERA CODE A TRATTI, NEI DUE SENSI DI MARCIA

INFINE, PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL6 ROMA TERMINI-CASSINO LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE TECNICO A UN TRENO TRA LE STAZIONI DI MOROLO E ANAGNI

