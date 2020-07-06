Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 6 LUGLIO 2020 ORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A PRIMO APPUNATMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DELLA REGIONE,
PARTIAMO DAL RACCORDO, IN ESTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA TOR BELLA MONACA E A24 ROMA-TERAMO.
IN INTERNA CODE A TRATTI TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA.
A PROPOSITO DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, CI SONO CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO, PROPRIO PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
QUALCHE RALLENTAMENTO SEMPRE PER TRAFFICO SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA VERSO ROMA.
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
E’ TUTTO PER IL MOMENTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGOIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOIBLITA’, CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE.
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