Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2020 ore 08:45

PARTIAMO DAL RACCORDO, IN ESTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA TOR BELLA MONACA E A24 ROMA-TERAMO.

IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

CODE A TRATTI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO VERSO ROMA.

TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA ADELLA METROPOLITANA CHIUSA LA STAZIONE REPUBBLICA PER GUASTO TECNICO.

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE SUI MEZZI PUBBLICI E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

