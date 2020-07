Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2020 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 6 LUGLIO 2020 ORE 09.20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI

INIZIAMO CON IL RACCORDO, IN ESTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA PRENESTINA E A24 ROMA-TERAMO, IN INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA.

DIFFICOLTA’ DI CIROCLAIZONE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, CI SONO INFATTI CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN ENTRATA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

RACCOMANDIAMO PRUDENZA INOLTRE A CHI E’ IN VIAGGIO SULA VIA DEI LAGHI, SEGNALATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA ROMANA, SIAMO IN LOCALITA’ PANTANELLE.

TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RIAPERTA LA STAZIONE REPUBBLICA.

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

E’ TUTTO PER IL MOMENTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGOIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOIBLITA’, CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE.

Servizio fornito da Astral