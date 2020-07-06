Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 6 LUGLIO 2020 ORE 11.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
IN APERTURA IL RACCORDO, TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA.
TRAFFICATE LE ARTERIE CHE CONDUCONO VERSO LE LOCALITA’ DI MARE, NELLO SPECIFICO
SULLA LITORANEA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO NELLE DUE DIREZIONI.
PIU’ A NORD SULL’AURELIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI CIVITAVECCHIA, SANTA MARINELLA E PALIDORO IL TUTTO SEMPRE NEU DUE SENSI.
UN INCIDENTE INVECE SULLA SR156 DEI MONTI LEPINI PROVOCA CODE ALLALTEZZA DI GIULIANO DI ROMA NELLE DUE DIREZIONI.
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
E’ TUTTO PER IL MOMENTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGOIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOIBLITA’, CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE.
Servizio fornito da Astral