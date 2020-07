Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 6 LUGLIO 2020 ORE 12.20 SIMONE PAZZAGLIA

IN APERTURA IL RACCORDO, TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA.

CODE A TRATTI SULLA SALARIA TRA VIA ANIENE E FONTE DI PAPA PER CHI TRANSITA IN AMBO LE DIREZIONI.

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

CI SPOSTIAMO SULLA CASILINA DOVE SI PROCEDE INCOLONNATI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA FINOCCHIO E L’ENTRATA DEL RACCORDO ANULARE.

SPOSTANDOCI SULLA PONTINA TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL ROMANO E IL COMUNE DI POMEZIA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.

SULLA STRADA REGIONALE 156 DEI MONTI LEPINI RALLENTAMENTI TRA LOCALITA’ QUATTRO STRADE E VALLE FIORETTA IN DIREZIONE FROSINONE.

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

